وادي سلامة: اعتداء على طالبين من الحسينية

تعرض شقيقان (16 عاما) من قرية الحسينية في منطقة الجليل إلى اعتداء على يد طالبين قرب إحدى المدارس التي يدرسان بها في بلدة وادي سلامة، اليوم الثلاثاء.

وحول تفاصيل الاعتداء، قال والد الطالبين، عمر سواعد، لـ"عرب 48"، إن "ابني التوأمين تعرضا لاعتداء لدى نزولهما من الحافلة التي أقلتهما إلى المدرسة التي يدرسان فيها بوادي سلامة".

وأضاف أن "الطالبين اعتديا بآلات حادة وسلاسل حديدية وسكين، وأقدما على الاعتداء على ولديّ ما أسفر عن إصابتهما بجروح في جسديهما".

من مكان الاعتداء في وادي سلامة، اليوم

وأوضح أنه فور إبلاغه بالاعتداء توجه على الفور إلى المدرسة وقام باستدعاء الشرطة وتقديم شكوى في أعقاب هذا الاعتداء الخطير.

وختم سواعد بالقول إنني "لم أتلق أي توجه من قبل أي طرف كان، لغاية الآن، وأنا بدوري قمت بإخراج أبنائي الثلاثة الذين يدرسون في المدرسة إلى حين إيجاد حل سريع وتوفير الأمن والأمان لهم".