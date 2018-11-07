الإفراج عن سائق الشاحنة الضالع بـ"حادث الأغوار"

أطلقت المحكمة المركزية في بيتح تكفا، اليوم الأربعاء، سراح سائق سيارة الشحن المشتبه بالضلوع بحادث الطرق المروع الذي وقع، يوم الأحد الماضي، بالقرب من قرية فصائل الفلسطينية في غور الأردن، وأسفر عن مصرع ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

يذكر أن حادث وقع على شارع 90، حيث اصطدمت شاحنة بحافلة ركاب صغيرة، وأسفر عن مصرع 6 عمال من مدينة القدس المحتلة وضواحيها، يعملون في مصنع "ماعوف" للدواجن في بيسان.

وحولت المحكمة السائق، وهو عربي من مدينة حيفا، للحبس المنزلي لمدة أسبوعين.

وكانت محكمة الصلح قد وافقت على طلب الشرطة، يوم الإثنين الماضي، بتمديد اعتقال سائق الشاحنة الضالع بالحادث حتى اليوم، الأربعاء.

ووفقا للمعلومات الرسمية، فإن جميع ضحايا حادث السير من منطقة القدس المحتلة، شقيقان من وادي الجوز، هما: رجائي عوني زاهدة وشقيقه لطفي عوني زاهدة، وأحمد زياد الأيوبي من بلدة الزعيم، ومجد ناصر سمارة من كفر عقب، ومجد حلمي عسلية من كفر عقب، والضحية السادسة، علاء قرش.

يشار إلى أن هذا الطريق قد شهد الأسبوع الماضي حادث سير أودى بحياة أسرة كاملة، مؤلفة من ثمانية أشخاص، من مستوطنة "بساغوت" قرب رام الله، بالإضافة العديد من الحوادث الأخرى التي أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا.