اعتقال شاب بشبهة إطلاق النار على خلفية الانتخابات بالمثلث

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا (22 عاما) بشبهة إطلاق الرصاص على منزل شخصية معروفة في منطقة المثلث الجنوبي، قبل نحو شهر.

ومددت محكمة الصلح في مدينة "بيتح تكفا" اعتقال المشتبه به لمدة 6 أيام، على ذمة التحقيق وتلبية لطلب النيابة العامة.

وتحقق الشرطة في شبهات إطلاق الرصاص على منزل شخصية معروفة في إحدى بلدات المثلث الجنوبي، فيما تشتبه بأن خلفية الاعتداء تدور حول الانتخابات الأخيرة.

وفرضت الشرطة في الوقت الحالي حظر نشر تفاصيل أخرى فيما يتعلق بهوية المشتبه به.