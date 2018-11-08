الناصرة: ثانوية الجليل تدين إهانة وتجريح كرامة مديرها

استنكرت الهيئة التدريسية ولجنة المعلمين في مدرسة الجليل الثانوية البلدية في مدينة الناصرة ومجلس الطلاب والموظفين والعاملين فيها ما وصفته بـ"المسّ بمشاعر وكرامة مدير المدرسة، الأستاذ فيصل طه، ووفد معلمي مدرسة الجليل الثانوية البلدية المرافق له لتهنئة رئيس بلدية الناصرة، علي سلّام، بمناسبة فوزه برئاسة البلدية".

وقالت المدرسة في بيان أصدرته، اليوم الخميس، إن ذلك جاء "على خلفية سوء فهم ساعة استقبال الوفد في دار البلدية"، يوم أمس الأربعاء، مؤكدة أن "الأمر لا يستوجب، تحت أي ظرف كان، ما حصل لاحقا من إهانة وتجريح لكرامة ومشاعر مدير المدرسة والوفد المرافق له والجسم التربوي الذي يمثّله".

وأضافت المدرسة أنه "بناء على ما حصل أمس قامت المدرسة بوقفة احتجاجية وإلغاء انتخابات مجلس الطلاب الذي كان مقررا اليوم الخميس". ونوه أن "الوفد المرافق الممثّل من المدرسة جاء لتقديم التهنئة لرئيس البلدية بنوايا حسنة ولا يمثّل أيّ جسم سياسي. نحن كجسم تربوي نسعى دوما لمدّ جسور التعاون المشترك والبنّاء ما بين المدرسة ورئيس البلدية وإدارتها، وذلك لهدف سام وهو تطوير وارتقاء سيرورة العملية التربوية التي تعود فائدتها الكبيرة على أبناء هذا البلد الواحد."

وختمت المدرسة بالقول إنه "معا يجب أن نحافظ على كرامة واحترام أحدنا للآخر وتقديره، لأننا نعمل على رفعة ومنفعة هذا البلد الطيب".