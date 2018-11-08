كفركنا تحيي الذكرى الرابعة لاستشهاد خير حمدان

أحيت قرية كفركنا والمنطقة، مساء اليوم الخميس، الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد الشاب خير حمدان برصاص الشرطة الإسرائيلية، وذلك في مسيرة انطلقت من منزل الشهيد إلى النصب التذكاري.

وانطلق المشاركون في مسيرة حاشدة من منزل الشهيد، جابوا من خلالها شوارع البلدة، وصولا إلى النصب التذكاري في مكان استشهاده، ومن تابع المشاركون مسارهم إلى ضريح الشهيد، حيث تمت قراءة الفاتحة ووضع أكاليل الزهور.

وفي هذا السياق، عبّر والد الشهيد، رؤوف حمدان عن "الحرقة والألم الشديدين اللذين أصابا العائلة رغم مرور 4 أعوام على فقيدنا خير"، وأضاف "خير قتل بدم بارد، والمأساة تتجدد يوميا في بيتنا". وأكد حمدان أنه "لن اصمت على حق ابني، وسآخذ حقه بالقانون من هذه الدولة التي تدعي الديمقراطية".

واعتبر أن "كل ما يحدث هو بسبب الحكومة اليمينية التي أعطت الضوء الأخضر لإعدام كل عربي، أريد أن يسجن القتلة وكل من نكل بإبني (...) أتمنى من الله أن يظهر الحق".

وقتل حمدان برصاص رجال الشرطة بتاريخ 8/11/2014، قبالة منزله دون يشكل أي تهديد لأفراد الشرطة، وبعد الجريمة سعت المؤسسة الإسرائيلية الأمنية للتغطية على عملية القتل والتنصل من المسؤولية عن الجريمة.

وكان أفراد الشرطة ادعوا كذبا أن حمدان حاول طعنهم، لكن شريطا مصورا أظهر أن حمدان كان بعيدا عنهم، وكان يحاول العودة إلى بيته عندما أطلق شرطي النار عليه وأصابه في ظهره، وذلك خلافا لتعليمات إطلاق النار، إذ لا يظهر في الشريط أن أفراد الشرطة أطلقوا النار في الهواء بهدف التحذير وإنما أطلقوا الرصاصات القاتلة فقط.

يذكر أن وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة أبلغت عائلة الشهيد خير الدين حمدان من كفركنا في شهر أيار /مايو 2016، بأنه تقرر إغلاق ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة الضالعين في قتله. وتلقى محامون يمثلون عائلة حمدان نبأ إغلاق ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة خلال لقائهم مع رئيس الوحدة، أوري كرمل.