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قلنسوة: حريق في مبنى البلدية وأضرار جسيمة

تاريخ النشر: 11/11/2018 - 07:18

قلنسوة: حريق في مبنى البلدية وأضرار جسيمة
آثار الحريق في مبنى البلدية، اليوم
عرب ٤٨

اشتعلت النيران فجر اليوم، الأحد، في مبنى بلدية قلنسوة، وألحقت أضرارا جسيمة بالطابق العلوي دون وقوع إصابات.

ونشب الحريق في قاعات الاجتماعات في الطابق العلوي، واتسع حتى انهار الجدار الزجاجي بسبب الحريق.

ووصلت طواقم الإطفاء التي عملت على إخماد الحريق، فيما تقوم الشرطة وخبراء الحرائق بالتحقيق في حيثيات ومسببات الحريق. ولم يعلن حتى الان عما إذا كان الحريق متعمدا وبفعل فاعل.

وقال المدير العام لبلدية قلنسوة، أيمن قشقوش، لـ"عرب 48" إنه "وصلنا من الشرطة أن حريقا نشب في مبنى البلدية، وحتى الآن لا نعلم ما هي مسببات الحريق وعلى الأرجح أن يكون تماس كهربائي وفق الشرطة".

وتابع أنه "الحريق كان فقط في قاعة الجلسات، ولا توجد أضرار أخرى، ونامل أن يكون سبب الحريق تماسا كهربائيا وليس فعلة مقصودة".

وأشار إلى أنه "نحن على اعتاب انتخابات الجولة الثانية، ونأمل أن تمر الأوضاع على خير دون مشاكل".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#قلنسوة
#مبنى البلدية
#حريق

من عرب 48

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