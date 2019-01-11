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حيفا: مواجهات واعتقالات خلال مظاهرة ضد معرض مسيء للمسيح

تاريخ النشر: 11/01/2019 - 15:20

حيفا: مواجهات واعتقالات خلال مظاهرة ضد معرض مسيء للمسيح
من التظاهرة في حيفا، اليوم
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة 3 أشخاص وأطلقت قنابل غاز مسيل للدموع وقنابل صوت خلال فضها مظاهرة شارك فيها عدد من أبناء الطائفة العربية المسيحية بعد ظهر اليوم، الجمعة، أمام متحف حيفا، وذلك احتجاجا على تنظيم معرض وصفوه بأنه "مسيء للمسيحية وللسيد المسيح، عليه السلام".

وطالب المتظاهرون بإزالة كافة الصور والمجسمات المسيئة للسيد المسيح والسيدة مريم العذراء، المعروضة في متحف حيفا.

وأكد المحتجون على رفض التطاول والإساءة التي تستهدف السيد المسيح وأمه البتول، ورفض واستنكار أي تطاول يمس الرموز الدينية في مختلف الأديان.

وعلمنا في وقت لاحق أن عددا من الخوارنة دخلوا إلى المتحف من أجل التفاوض على إزالة المعروضات المسيئة للمسيحية.

 


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#حيفا
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#مريم العذراء
#عنف الشرطة
#تحف حيفا

حيفا: مواجهات واعتقالات خلال مظاهرة ضد معرض مسيء للمسيح

حيفا: مواجهات واعتقالات خلال مظاهرة ضد معرض مسيء للمسيح

حيفا: مواجهات واعتقالات خلال مظاهرة ضد معرض مسيء للمسيح

حيفا: مواجهات واعتقالات خلال مظاهرة ضد معرض مسيء للمسيح

حيفا: مواجهات واعتقالات خلال مظاهرة ضد معرض مسيء للمسيح

من عرب 48

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