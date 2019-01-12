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حيفا: الشرطة تطلب تمديد اعتقال أحد متظاهري "متحف حيفا"

تاريخ النشر: 12/01/2019 - 19:50

حيفا: الشرطة تطلب تمديد اعتقال أحد متظاهري "متحف حيفا"
من حشد الشرطة الإسرائيليّة أمس (عرب ٤٨)
عرب ٤٨

من المقرّر أن تنظر محكمة الصلح في مدينة حيفا، مساء اليوم، السبت، في تمديد اعتقال أحد معتقلي مظاهرة الأمس قبالة المتحف في حيفا.

واعتدت الشرطة الإسرائيليّة أمس، الجمعة، بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، على متظاهرين ضد معرضّ فني تحدث عن استغلال الرأسمالية للرموز الدينيّة.

وقال بيان صادر عن الشرطة الإسرائيليّة إن "التحقيقات في الأحداث التي شهدتها التظاهرة قبالة متحف حيفا لا تزال مستمرة".

وتشتبه الشرطة الإسرائيليّة، وفق البيان، بـ"قيام مشتبهين بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه المتحف وحجارة تجاه أفراد الشرطة الإسرائيليّة، ما أسفر عن إصابة 3 منهم".

 


#متحف حيفا
#معرض فني
#المسيح

من عرب 48

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