كسرى: مصرع سعيد أسعد في حادث انقلاب سيارة

لقي سعيد أسعد (25 عاما) من بلدة كسرى في منطقة الجليل الأعلى، مصرعه، فجر اليوم السبت، في حادث طرق وقع قرب قرية دير الأسد.

وأفادت طواقم الإسعاف أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم، على شارع 854، قرب دير الأسد، أسفر عن وفاة الشاب.

كما أصيب في الحادث اثنان آخران، وصفت إصابتيهما بأنها متوسطة، وتم نقلهما إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا.

وقالت شرطة السير إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السائق فقد السيطرة على المركبة، ما أدى إلى انقلابها في وسط الشارع. ولم تضح بعد الأسباب.

يذكر أن شابين كانا قد لقيا مصرعيهما في حادث وقع فجر أمس الجمعة، قرب مدينة حيفا، بعد أن انقلبت المركبة بهما واشتعلت فيها النيران.

وأسفر الحادث عن مصرع الشابين شادي خير (29 عاما) وتيمور خطيب (26 عاما)، وكلاهما من قرية بيت جن في الجليل الأعلى.