  2. محليات
  3. أخبار محلية

وقفة احتجاجية على مخطط طنطور أمام مكاتب الإسكان بحيفا

تاريخ النشر: 14/03/2019 - 12:08

وقفة احتجاجية على مخطط طنطور أمام مكاتب الإسكان بحيفا
من الوقفة الاحتجاجية بالناصرة، اليوم
عرب ٤٨

شارك العشرات من أهالي جديدة المكر قبالة مكاتب وزارة الإسكان والمجمع الحكومي في مدينة حيفا، اليوم الخميس، تنديدا بمخطط طنطور ومصادرة الأراضي الخاصة للسكان وخنق البلدتين ومنع التوسع والبناء.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية على مخطط طنطور أمام مكاتب الإسكان بحيفا تلبية لدعوة لجنة طنطور الشعبية وذلك تنديدا ورفضا لمخطط طنطور ومصادرة الأراضي تحت شعار "لا لغيتو طنطور".

ومن أجل تنفيذ مخطط طنطور، صادرت السلطات الإسرائيليّة مساحة 3 آلاف دونم، لبناء مشروع يضم 15,500 وحدة سكنية لقرابة 72 ألف نسمة!

ويرى البعض من مخططي المدن أن هذا المخطط الذي تم تعديله يتوافق مع البند السابع من "قانون القومية" الذي يشير إلى "أهمية تطوير البلاد وتهويدها لصالح المجموعة اليهودية" وتركيز العرب في أماكن محددة أشبه بـ"غيتو".

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#مخطط طنطور
#جديدة المكر
#مصادرة الأراضي
#وقفة احتجاجية

وقفة احتجاجية على مخطط طنطور أمام مكاتب الإسكان بحيفا

وقفة احتجاجية على مخطط طنطور أمام مكاتب الإسكان بحيفا

وقفة احتجاجية على مخطط طنطور أمام مكاتب الإسكان بحيفا

وقفة احتجاجية على مخطط طنطور أمام مكاتب الإسكان بحيفا

وقفة احتجاجية على مخطط طنطور أمام مكاتب الإسكان بحيفا

وقفة احتجاجية على مخطط طنطور أمام مكاتب الإسكان بحيفا

وقفة احتجاجية على مخطط طنطور أمام مكاتب الإسكان بحيفا

وقفة احتجاجية على مخطط طنطور أمام مكاتب الإسكان بحيفا

وقفة احتجاجية على مخطط طنطور أمام مكاتب الإسكان بحيفا

وقفة احتجاجية على مخطط طنطور أمام مكاتب الإسكان بحيفا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شفاعمرو: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار
شفاعمرو: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار

2019-03-14

المحكمة تقرر هدم 3 منازل في قلنسوة وترفض اعتراضات أصحابها
المحكمة تقرر هدم 3 منازل في قلنسوة وترفض اعتراضات أصحابها

2019-03-14

أم الفحم: دعوة لإقامة لجنة شعبية نسائية
أم الفحم: دعوة لإقامة لجنة شعبية نسائية

2019-03-14

الأكثر قراءة

"فيسبوك" يتوقّف عن العمل ومشاكل في "إنستغرام و"واتساب"

2019-03-13
اللد: قتلت قبل زفافها بأيام

اللد: قتلت قبل زفافها بأيام

2019-03-13
اللد: اعتقال 4 مشتبهين بجريمة قتل ديانا الأعسم

اللد: اعتقال 4 مشتبهين بجريمة قتل ديانا الأعسم

2019-03-13
العليا ستصدر قرارها بشأن شطب الجبهة وكسيف لغاية الأحد

العليا ستصدر قرارها بشأن شطب الجبهة وكسيف لغاية الأحد

2019-03-13
جيش الاحتلال: حزب الله تموضع بالجولان وخطط لشن عمليات ضد إسرائيل

جيش الاحتلال: حزب الله تموضع بالجولان وخطط لشن عمليات ضد إسرائيل

2019-03-13