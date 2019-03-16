الناصرة: العشرات ينددون بمجزرة نيوزيلندا

تظاهر العشرات ظهر اليوم، السبت، عند ساحة المدينة في الناصرة، للتنديد بالمجزرة الرهيبة التي وقعت فجر امس بمسجد النور بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وقتل فيها 49 شخصا، ارتفع عددهم إلى 50 مع وفاة مصاب.

ورفع المتظاهرون الرايات السوداء، والشعارات المنددة بخطاب رئيس حكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يغذي العنصرية ضد المهاجرين والمسلمين ويعزز الإسلاموفوبيا في العالم.

نظمت هذه التظاهرة بناء على دعوة من اللجنة الشعبية في الناصرة.

وتفرقت التظاهرة بعد أكثر من ربع ساعة بقليل، حيث هطلت أمطار غزيرة في المدينة.





