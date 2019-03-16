  2. محليات
  3. أخبار محلية

الناصرة: العشرات ينددون بمجزرة نيوزيلندا

تاريخ النشر: 16/03/2019 - 14:23

الناصرة: العشرات ينددون بمجزرة نيوزيلندا
عرب 48/ زكريا حسن

تظاهر العشرات ظهر اليوم، السبت، عند ساحة المدينة في الناصرة، للتنديد بالمجزرة الرهيبة التي وقعت فجر امس بمسجد النور بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وقتل فيها 49 شخصا، ارتفع عددهم إلى 50 مع وفاة مصاب.

ورفع المتظاهرون الرايات السوداء، والشعارات المنددة بخطاب رئيس حكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يغذي العنصرية ضد  المهاجرين والمسلمين ويعزز الإسلاموفوبيا في العالم.

نظمت هذه التظاهرة بناء على دعوة من اللجنة الشعبية في الناصرة.

وتفرقت التظاهرة بعد أكثر من ربع ساعة بقليل، حيث هطلت أمطار غزيرة في المدينة.
 


 

 

 

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#الناصرة
#مجزرة نيوزيلندا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لقاء | الصهيونية الدينية تخترق الجيش الإسرائيلي: أسئلة الولاء والتديين والصراع
لقاء | الصهيونية الدينية تخترق الجيش الإسرائيلي: أسئلة الولاء والتديين والصراع

2019-03-16

إصابتان وأضرار في 3 جرائم في أم الفحم وساجور واللد
إصابتان وأضرار في 3 جرائم في أم الفحم وساجور واللد

2019-03-16

حالة الطقس: أمطار متفرقة ودرجات الحرارة دون المعدلات السنوية
حالة الطقس: أمطار متفرقة ودرجات الحرارة دون المعدلات السنوية

2019-03-16

الأكثر قراءة

مذبحة مسجدي نيوزيلندا: ارتفاع عدد الضحايا إلى 49 قتيلا

مذبحة مسجدي نيوزيلندا: ارتفاع عدد الضحايا إلى 49 قتيلا

2019-03-15
مذبحة مسجدي نيوزيلندا:

مذبحة مسجدي نيوزيلندا: "لا يمكن حصر العدد النهائي للضحايا"

2019-03-15
الاحتلال يغير على غزة بعد سقوط قذيفتين قرب تل أبيب

الاحتلال يغير على غزة بعد سقوط قذيفتين قرب تل أبيب

2019-03-15
كأنها لعبة فيديو: هكذا حدثت جريمة مسجد النور في نيوزيلندا

كأنها لعبة فيديو: هكذا حدثت جريمة مسجد النور في نيوزيلندا

2019-03-15
حالة الطقس: أمطار محلية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: أمطار محلية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2019-03-15