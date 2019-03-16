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مصرع مسنة في حادث طرق قرب قيسارية

تاريخ النشر: 16/03/2019 - 17:41

مصرع مسنة في حادث طرق قرب قيسارية
مصرع مسنة وإصابة فتاة بحادث طرق (الإسعاف)
عرب ٤٨

لقيت مسنة مصرعها وأصيبت شابة بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك جراء حادث طرق وقع بعد عصر اليوم السبت، على شارع رقم 4 بمسارة بالقرب من بلدة قيسارية.

وتلقت طواقم الإسعاف إخطارا عن جرحى جراء حادث طرق بالقرب من قيسارية، وعلى الفور وصل الطاقم لمكان الحادث وقدم إسعافات أولية لمسنة علقت دخل مركبة، حيث تم انتشالها من قبل طواقم الإنقاذ وهي في حالة حرجة، فيما أقر الطاقم وفاتها، وهي بمنتصف الستينيات من العمر على الفور، وذلك بعد أن فشلت محاولات إنقاذ حياتها.

كما نقل الطاقم الطبي فتاة تبلغ من العمر 19 عاما كانت تقود مركبة، إلى مستشفى هيلل يافة بالخضيرة للعلاج، حيث وصفت جروحها بالمتوسطة.

ووفقا لتحقيقات الأولية للشرطة، فإن الحادث نجم جراء تصادم بين مركبتين على شارع 4، وترجح تحقيقات شرطة السير، أن الحادث نجم جراء عبور أحد المركبات الإشارة الضوئية الحمراء بالمفترق ما تسبب بالتصادم وجها لوجه بين المركبتين.

 

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#قيسارية
#حادث طرق
#مصرع
#إسعاف
#إنقاذ

من عرب 48

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