كفر ياسيف: إصابة خطيرة لعامل سقط من علو

أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في بلدة كفر ياسيف، اليوم الإثنين.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن سقوط الشاب عن علو 4 أمتار خلال عمله في ورشة بناء.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله، على وجه السرعة، إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي بمدينة نهريا وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إبلاغ ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

وفي سياق متصل، لقي 4 عمال عرب مصارعهم خلال اليومين الأخيرين، في حوادث عمل منفصلة، علما أن ثلاثة منهم من الناصرة والرينة والأخير من منطقة الخليل.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.