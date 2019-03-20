وادي عارة: مظاهرة قُطرية ضد هدم المنازل

دعت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية واللجان الشعبية في منطقة وادي عارة، المواطنين العرب إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد هدم المنازل العربية، يوم غد الخميس الساعة الخامسة مساء في مدخل كفر قرع الشارع الرئيسي، وإلى المشاركة في المظاهرة القُطرية، التي ستنطلق من أمام المجلس المحلي حي الظهرات في عرعرة، يوم الجمعة المقبل الساعة الرابعة عصرا.

كما دعت الهيئات إلى "الوقوف في وجه سياسة الحكومة التي تعتمد الهدم بحق بيوتنا حيث اقتحمت القوات الخاصة وآليات الهدم المجنزرة حي خور صقر في قرية عرعرة، وقامت بهدم ثلاثة منازل. هذا الاعتداء يهدف لتنفيذ سياسية الترحيل ويندرج تحت مشروع التطهير العرقي للجماهير العربية".

وأضافت أنها اتخذت هذه القرارات في أعقاب قيام الجرافات الإسرائيلية، أول من أمس الإثنين، بهدم منازل في بلدة خور صقر في منطقة وادي عارة.

وأعربت عن استنكارها لما تقوم به المؤسسة الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا من هدم للبيوت، مشيرة إلى أنه "هنالك مبان مهددة بالهدم في كفر قرع وأم الفحم ناهيك عن أعمال الهدم المستمرة في كافة أنحاء داخلنا الفلسطيني".