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وادي عارة: تظاهرة ضد سياسة الهدم على مدخل كفر قرع

تاريخ النشر: 21/03/2019 - 22:01

وادي عارة: تظاهرة ضد سياسة الهدم على مدخل كفر قرع
(عرب 48)
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

تظاهر أهالي منطقة وادي عارة، بعد ظهر اليوم، الخميس، على المدخل الرئيسي لقرية كفر قرع، احتجاجا على سياسة الهدم، وذلك بعد هدم منزلين وجدار منزل في قرية خور صقر الأول من أمس، الثلاثاء.

وجاءت التظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية واللجان الشعبية في منطقة وادي عاره، كما شهدت مشاركة العشرات.

 ورفع المتظاهرون خلال التظاهرة، الشعارات المندّدة بسياسة هدم البيوت التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية على البلدات العربية وخاصّة منطقة وادي عارة التي تشهد تصاعدا في عمليات الهدم. 

ودعا المتظاهرون أهالي المنطقة إلى الوقوف إلى جانب أصحاب البيوت التي تلقت أوامر هدم، ومساندتهم في نضالهم وصولا إلى إلغاء الأوامر.

اقرأ/ي أيضًا | هدم منازل في وادي عارة

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#سياسة الهدم
#وادي عارة
#خور صقر

وادي عارة: تظاهرة ضد سياسة الهدم على مدخل كفر قرع

وادي عارة: تظاهرة ضد سياسة الهدم على مدخل كفر قرع

من عرب 48

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