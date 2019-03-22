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رهط: صلاة جمعة حاشدة وتبرعات لإعادة إعمار المنازل المهدومة

تاريخ النشر: 22/03/2019 - 13:14

رهط: صلاة جمعة حاشدة وتبرعات لإعادة إعمار المنازل المهدومة
(عرب 48)
عرب ٤٨ / رأفت أبو عايش

أدى المئات من أهالي مدينة رهط ومنطقة النقب، صلاة الجمعة على أنقاض منازل عائلة العتايقة التي جرى هدمها من قبل السلطات الإسرائيلية أول من أمس، الأربعاء.

وألقى خطبة صلاة الجمعة، رئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان، الذي تطرق خلالها إلى ممارسات ما تسمى بسلطة تطوير النقب، وعن الملاحقة المستمرة التي يتعرض لها المواطنون العرب في النقب، وسياسة هدم المنازل التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية في البلدات العربية.

وأطلقت خلال خطبة الجمعة حملة تبرعات برعاية بلدية رهط من أجل إعادة إعمار المنازل المهدومة.

وقال عضو بلدية رهط، سليمان العتايقة، وهو صاحب عدة منازل تم هدمها، إن "المؤسسة الإسرائيلية تتهمنا بالاعتداء وتجاوز القانون، ولهذا أضاقت علينا حياتنا ولاحقت أبنائنا لسنوات ومن ثم أقدمت على هدم منازلنا ومنازل أبنائنا".

وأشار إلى أن "هذا عمل انتقامي منا وهو مشابه لممارسات السلطات الإسرائيلية في كافة بلدات النقب والهدف هو دفعنا للنزوح عن أرضنا، وهذا لن يحدث".


ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#رهط
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#العتايقة
#خور صقر

رهط: صلاة جمعة حاشدة وتبرعات لإعادة إعمار المنازل المهدومة

رهط: صلاة جمعة حاشدة وتبرعات لإعادة إعمار المنازل المهدومة

رهط: صلاة جمعة حاشدة وتبرعات لإعادة إعمار المنازل المهدومة

من عرب 48

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