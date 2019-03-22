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عرعرة: تظاهرة حاشدة رفضًا لسياسة الهدم الإسرائيليّة

تاريخ النشر: 22/03/2019 - 16:59

عرعرة: تظاهرة حاشدة رفضًا لسياسة الهدم الإسرائيليّة
من التظاهرة (عرب ٤٨)
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى

شهدت قرية عرعرة، عصر اليوم، الجمعة، مظاهرة قطرية حاشدة احتجاجًا على سياسة الهدم والتشريد التي تتبعها السلطات الإسرائيلية داخل الخطّ الأخضر، بحجة "البناء غير المرخّص".

وانطلقت المظاهرة من أمام المجلس البلدي في حي الظهرات في عرعرة وسارت إلى المدخل الرئيسي للقرية، فيما استنفرت الشرطة الإسرائيليّة قوّاتها ومنعت المظاهرة من الوصول إلى الشارع.

وردّد المشاركون الهتافات المنددة بسياسة هدم البيوت، داعين كافة السكان الالتحام خلف القوى الوطنية للمشاركة في الخطوات الاحتجاجية.

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ورفع المتظاهرون شعارات عبروا من خلالها عن رفضهم لسياسات الحكومة الإسرائيلية بالتضييق والهدم والتشريد.

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#عرعرة
#سياسة الهدم
#البناء غير المرخّص
#الأرض والمسكن

عرعرة: تظاهرة حاشدة رفضًا لسياسة الهدم الإسرائيليّة

عرعرة: تظاهرة حاشدة رفضًا لسياسة الهدم الإسرائيليّة

عرعرة: تظاهرة حاشدة رفضًا لسياسة الهدم الإسرائيليّة

عرعرة: تظاهرة حاشدة رفضًا لسياسة الهدم الإسرائيليّة

عرعرة: تظاهرة حاشدة رفضًا لسياسة الهدم الإسرائيليّة

عرعرة: تظاهرة حاشدة رفضًا لسياسة الهدم الإسرائيليّة

عرعرة: تظاهرة حاشدة رفضًا لسياسة الهدم الإسرائيليّة

عرعرة: تظاهرة حاشدة رفضًا لسياسة الهدم الإسرائيليّة

عرعرة: تظاهرة حاشدة رفضًا لسياسة الهدم الإسرائيليّة

من عرب 48

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