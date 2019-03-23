قلنسوة: الأهالي يغلقون مدخل المدينة احتجاجًا على سياسة هدم البيوت

أغلق أهالي مدينة قلنسوة، اليوم، السبت، المدخل الرئيسي للمدينة، ضمن تظاهرة احتجاجية ضد سياسة هدم البيوت التي تهدد عددًا من بيوتهم بالهدم الفوري.

واعتقلت الشرطة الإسرائيليّة متظاهرين اثنين، هما حسن كمال وضياء تايه، بادّعاء "الإخلال بالنظام وإغلاق الشارع الرئيسي"، مستنفرةً قواتها على المدخل الرئيسي للمدينة بأعدادٍ كبيرة.

ورفع المتظاهرون شعار "لا للتهاون حتى إيجاد حل جذري للبيوت"، إذ تأتي هذه التظاهرة ضمن خطوات احتجاجية أقرت منذ شهرين ضمن سلسلة فعاليات ضد سياسة هدم البيوت.

ويتهدد شبح الهدم ثلاثة بيوت بالهدم الفوري، أصحابها هم محمد عودة، وإسماعيل واوية، وعبد الحكيم حمودة. وقد حصل أصحاب البيوت المهددة، نهاية الأسبوع الماضي، على تجميد لمدة عشرة أيام حتى تاريخ الثالث من نيسان/ أبريل المقبل، للبت بأوامر الهدم.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الهدم مطالبين المسؤولين "إيجاد حلّ جذري وليس مؤقتًا".