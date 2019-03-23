  2. محليات
  3. أخبار محلية

قلنسوة: الأهالي يغلقون مدخل المدينة احتجاجًا على سياسة هدم البيوت

تاريخ النشر: 23/03/2019 - 17:37

قلنسوة: الأهالي يغلقون مدخل المدينة احتجاجًا على سياسة هدم البيوت
من التظاهرة (عرب ٤٨)
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

أغلق أهالي مدينة قلنسوة، اليوم، السبت، المدخل الرئيسي للمدينة، ضمن تظاهرة احتجاجية ضد سياسة هدم البيوت التي تهدد عددًا من بيوتهم بالهدم الفوري.

واعتقلت الشرطة الإسرائيليّة متظاهرين اثنين، هما حسن كمال وضياء تايه، بادّعاء "الإخلال بالنظام وإغلاق الشارع الرئيسي"، مستنفرةً قواتها على المدخل الرئيسي للمدينة بأعدادٍ كبيرة.

ورفع المتظاهرون شعار "لا للتهاون حتى إيجاد حل جذري للبيوت"، إذ تأتي هذه التظاهرة ضمن خطوات احتجاجية أقرت منذ شهرين ضمن سلسلة فعاليات ضد سياسة هدم البيوت.

ويتهدد شبح الهدم ثلاثة بيوت بالهدم الفوري، أصحابها هم محمد عودة، وإسماعيل واوية، وعبد الحكيم حمودة. وقد حصل أصحاب البيوت المهددة، نهاية الأسبوع الماضي، على تجميد لمدة عشرة أيام حتى تاريخ الثالث من نيسان/ أبريل المقبل، للبت بأوامر الهدم.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الهدم مطالبين المسؤولين "إيجاد حلّ جذري وليس مؤقتًا".

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#قلنسوة
#المثلث
#سياسة هدم البيوت
#البناء غير المرخّص

قلنسوة: الأهالي يغلقون مدخل المدينة احتجاجًا على سياسة هدم البيوت

قلنسوة: الأهالي يغلقون مدخل المدينة احتجاجًا على سياسة هدم البيوت

قلنسوة: الأهالي يغلقون مدخل المدينة احتجاجًا على سياسة هدم البيوت

قلنسوة: الأهالي يغلقون مدخل المدينة احتجاجًا على سياسة هدم البيوت

قلنسوة: الأهالي يغلقون مدخل المدينة احتجاجًا على سياسة هدم البيوت

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

روحانا: شعور الخيبة والخذلان من الأحزاب العربية لا يواجه بالعقاب
روحانا: شعور الخيبة والخذلان من الأحزاب العربية لا يواجه بالعقاب

2019-03-23

حالة الطقس: لطيف وغائم جزئيا
حالة الطقس: لطيف وغائم جزئيا

2019-03-23

المكر: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار
المكر: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

2019-03-22

الأكثر قراءة

الأسد كان على بعد ستّة أشهر من توقيع

الأسد كان على بعد ستّة أشهر من توقيع "اتفاق" مع إسرائيل

2019-03-22
وثائق إسرائيلية: منع تسييس العرب وتشجيع

وثائق إسرائيلية: منع تسييس العرب وتشجيع "هجرة هادئة"

2019-03-22
غزة: شهيدان و62 مصابا بقمع الاحتلال لمسيرة العودة الأسبوعية

غزة: شهيدان و62 مصابا بقمع الاحتلال لمسيرة العودة الأسبوعية

2019-03-22
حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

2019-03-22
بعد اعتراف ترامب بضم الجولان: المستوطنون سيطالبون بالمنطقة C

بعد اعتراف ترامب بضم الجولان: المستوطنون سيطالبون بالمنطقة C

2019-03-22