أم الفحم: اتهام 4 أشخاص من عائلة واحدة بقتل ساهر محاميد

قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد أربعة أشخاص بينهم قاصر وهم أفراد عائلة واحدة من مدينة أم الفحم، على خلفية ضلوعهم بجريمة قتل الشاب ساهر محاميد.

ومن بين التهم المنسوبة إليهم القتل المتعمد، محاولة القتل وتجاوزات أخرى متعلقة بحيازة سلاح على خلفية خلافات عائلية.

وتقدمت النيابة العامة بطلب تمديد اعتقال المتهمين حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية والقضائية ضدهم.

ووفق ما ورد في لائحة الاتهام، فإنه "على خلفية نزاع بين عائلات وتقديم لائحة اتهام يوم 2.12.2018 ضد قريبهم، قرر المتهمون قتل أحد أفراد العائلة الذي اختلفوا معه، علمًا أن هذا الشخص كان شاهدا في ملف جريمة إطلاق نار".

كما يستدل من لائحة الاتهام "في يوم 12.1.2019 تسلح المتهمون الأربعة بمسدس وبندقية مرتجلة وذخيرة، ثم توجهوا بسيارة إلى شارع ترابي الذي به ممر بين أشجار زيتون يؤدي إلى شارع أحد أقارب الشاهد على إطلاق النار، وتواجد في المنزل عدد من أفراد العائلة وصديقهم ساهر خالد محاميد، وقد انتظر متهمان بين أشجار الزيتون لمدة 15 دقيقة بينما كانا ملثمان يحملان السلاح، وانتظرا خروج الشاهد من المنزل بنية إطلاق النار عليه وقتله".

وختمت لائحة الاتهام "قرابة الساعة 22:35 خرجت من المنزل دراجتين ناريتين، على الدراجة الثانية التابعة للشاهد قاد الضحية ووضع على رأسه الخوذة وخلفه جلس الشاهد، وقد لاحظ المتهمون الدراجة وأقدموا على إطلاق النار عليه وفروا هاربين من المكان من الشارع الترابي، وهناك وصل متهم إضافي بسيارة وفروا جميعهم هاربين من هناك، ونتيجة إطلاق النار أصيب المرحوم ساهر محاميد بأربع عيارات نارية التي أسفرت عن مقتله متأثرا بجروحه الخطيرة، بينما أصيب الشاهد بجروح وصفت بأنها طفيفة في منطقة القدم".