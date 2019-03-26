تحالف الموحّدة والتجمّع يدعو لوقف "حرب الانتخابات" على غزّة

طالب تحالف الموحدة والتجمع، يوم الإثنين، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بوقف "حرب الانتخابات" وعدم استغلال دماء الأطفال والنساء في غزة لتحسين وضعه السيئ في انتخابات الكنيست، في محاولة لاستمالة المجتمع الإسرائيلي لتأييد حزبه، وللتغطية على ملفات الفساد والرشاوى التي قُدِّمت ضده.

وأكد التحالف على ضرورة تدخّل محكمة الجنايات الدولية الفوري لمعاقبة المتورّطين في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مُشيرا إلى أنه "لم يعد هنالك مجال لتهرّبها من الأمر خاصّة بعد ما أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن إسرائيل قامت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزّة".

وذكر التحالف أن "تهديد إسرائيل بعدوان جديد ومحاولات فرض الحلول أحادية الطرف على الشعب الفلسطيني لن يكسر إرادته ومطالبته بحياة حرّة وعادلة، والحل الواحد والوحيد هو رفع الحصار فورًا عن قطاع غزّة".

ودعا التحالُف "جميع الأحرار في العالم إلى التحرّك دعمًا للشعب الفلسطيني في غزّة وتوفير مقوّمات الحياة للسكان هناك وإلى ومواجهة كل محاولات إسرائيل لتصفية القضيّة الفلسطينية بالتعاون مع إدارة ترامب".