لجنة متابعة قضايا التعليم العربي تُحيي الذكرى الـ43 ليوم الأرض

يحيي العرب الفلسطينيون في البلاد، في الثلاثين من شهر آذار الجاري، الذكرى الـ43 ليوم الأرض الخالد، وهو اليوم الذي أعلنت فيه القيادات العربية الفلسطينية إضرابا شعبيا في العام 1976، احتجاجًا على سياسة مصادرة الأراضي، حيث قرَّرت حينها مصادرة أكثر من 21 ألف دونم من أراضي سخنين، عرابة، دير حنا، والمثلث والنقب.

وأضافت اللجنة: "ما زالت هذه الذكرى تعيش في وجدان الشعب العربي الفلسطيني في البلاد، وفي وجدان الفلسطينيّين أينما حلّوا. وفي هذه المناسبة ارتأت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أن تُحيي هذه الذكرى الخالدة، من خلال صياغة موادّ وفعاليات وتعميمها، لتوعيّة الطلبة في المدارس الإعدادية والثانوية، ووسائل الإعلام العربية المحلية".

وأكدت اللجنة: "نهدف إلى العمل التربويّ السليم الذي يزيد من التوعية السياسية ويعزّز مكانة الانتماء والهويّة، كذلك فإنّ هذا العمل لا يقتصر على تنظيم نشاطات عامَّة لمرَّةٍ واحدةٍ، بل يجب أنْ يكون جزءًا لا يتجزّأ من السيرورة التربوية التي تشمل التربية الاجتماعية في مواضيع التعليم المختلفة".

هذا، وتوجّهت إلى كافّة العرب الفلسطينيّين ودعتهم إلى المساهمة في رفع الوعي في ذاكراتنا الفلسطينيّة، وإلى الوسائل الإعلامية، التي تُعدّ منبرًا لاستقاء المعلومات.