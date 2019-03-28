المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في إحياء الذكرى 43 ليوم الأرض

دعت لجنة المتابعة إلى أوسع مشاركة في مختلف نشاطات إحياء الذكرى الـ43 ليوم الأرض الخالد.

وشددت المتابعة على "أهمية أن يكون إحياء الذكرى صرخة جماهيرية واسعة في مواجهة سياسة التمييز العنصري، سياسة الحرب والاحتلال، خاصة في هذه الأيام التي يشتد فيها العدوان على شعبنا الفلسطيني، بالعدوان حربيا واسعا على قطاع غزة، والحصار الجغرافي والاقتصادي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة".

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إن "السلطات تكثف في هذه الأيام جرائم تدمير البيوت العربية، تحت ذريعة عدم الترخيص، وهو بناء اللا مفر، أمام أزمة الأراضي في بلداتنا العربية، المحرومة من توسيع مناطق نفوذها، والأصح أن نقول، المحرومة من استعادة أراضيها المصادرة منذ عشرات السنين".

وأكد أن "سياسة خنق بلداتنا تطال الجميع، ومنها ما تواجه تفجرا سكانيا، وما ينجم عنها من حرمان تطوير، وحالة اختناق دائمة في حركة السير، وغيرها من انعكاسات لهذه السياسة".

ودعا بركة إلى "الالتزام بالشعارات الوحدوية والمتفق عليها في لجنة المتابعة بوصفها الإطار الجامع لكل مكونات مجتمعنا الفلسطيني، وإلى إبقاء نشاطات إحياء ذكرى يوم الأرض، خارج كل التجاذبات الدائرة والمتعلقة بالانتخابات البرلمانية، حفاظا على تلاحمنا في هذه المناسبة، كوننا جميعا نقف في خندق واحد، في مواجهة كل السياسات العنصرية والحربية".

وكانت لجنة المتابعة قد أقرت البرنامج التالي، وهي بحسب التسلسل الزمني:

قلنسوة

يوم الخميس 28 آذار الساعة الرابعة، عند الدوار الشرقي للمدينة، وقفة ضد جرائم هدم البيوت.

جديدة المكر - مسيرة

يوم الجمعة 29 آذار، مسيرة تنطلق الساعة 2 ظهرا، من سوق المكر حتى موقع الاجتماع الشعبي على أرض طنطور.

الروحة - مسيرة

الجمعة 19 آذار، تنطلق المسيرة الساعة 3 عصرا من عين إبراهيم مدخل معاوية، ثم باتجاه راس داوود. يشمل البرنامج: ورشات عمل للمدارس الثانوية تمثل القرى التي هجرت من المنطقة.

الطيبة - ساحة الشهيد

السبت 30.3.2019 في العاشرة صباحا إعادة افتتاح ساحة الشهيد بحلتها الجديدة في مدينة الطيبة بالتنسيق مع بلدية الطيبة.

رهط - حي العتايقة

السبت 30.3.2019 الساعة 11 صباحا، اجتماع شعبي في خيمة الاعتصام في الحي، والتي نصبت على أنقاض البيوت المهدمة.

كفر كنا - مسيرة

السبت 30 آذار: المسيرة تنطلق من النصب التذكاري الساعة 12 ظهرا حتى أضرحة الشهداء، حيث توضع أكاليل الزهور بالتنسيق مع اللجنة الشعبية والمجلس المحلي.

سخنين - البطوف - المسيرة المركزية

السبت 30.3.2019، المسيرة المركزية في سخنين، ستنطلق في الساعة الرابعة والنصف عصرا حيث تلتحم بها مسيرتا عرابة ودير حنا وتنتهي في ساحة البلدية.

النقب - العراقيب

الأحد 31.3.2019 وقفة في مفرق "لهافيم" الساعة الثالثة عصرا، ومن ثم التوجه لإيقاد الشعلة في العراقيب.