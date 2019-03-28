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سطو مسلح على فرع البريد في طرعان

تاريخ النشر: 28/03/2019 - 09:15

سطو مسلح على فرع البريد في طرعان
من مكان الحادث بطرعان، اليوم
عرب ٤٨

نفذ جناة مجهولون عملية سطو مسلح على فرع البريد في قرية طرعان، صباح اليوم الخميس. 

وقال شهود عيان إن الجناة هربوا من المكان بعد تنفيذهم عملية السطو المسلح التي تزامنت مع موعد دفع مخصصات الشيخوخة للمسنين من مؤسسة التأمين بواسطة بنك البريد.

وسادت حالة من الخوف والقلق بين المتواجدين في مكتب البريد ومحيطه، وتوافد عدد من الأهالي إلى المكان في أعقاب الجريمة، وأعربوا عن تذمرهم وغضبهم من ازدياد أعمال العنف والجريمة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#طرعان
#بريد
#سطو مسلح
#العنف والجريمة

من عرب 48

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