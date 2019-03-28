  2. محليات
  3. أخبار محلية

قلنسوة: إلغاء أمري إبعاد الناشطين حسن وتايه

تاريخ النشر: 28/03/2019 - 11:26

قلنسوة: إلغاء أمري إبعاد الناشطين حسن وتايه
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى

ألغت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا صباح اليوم، الخميس، أمري إبعاد الناشطين كمال حسن وضياء تايه من مدينة قلنسوة على خلفية اعتقالهما في التظاهرة الأخيرة ضد سياسة هدم المنازل.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الناشطين خلال التظاهرة التي نظمت عند المدخل الرئيسي للمدينة ضد سياسة الهدم التي تمارسها السلطات الإسرائيلية، إذ نسبت الشرطة لهما شبهة الإخلال بالنظام وإغلاق شارع عام.

وبعد الاعتقال والتحقيق، أصدر أمرا إبعاد لهما من قبل الشرطة ومنعا من المشاركة بالنشاطات الوطنية والاحتجاجات ضد هدم المنازل، الأمر الذي رفضه المحامي الموكل بالدفاع عنهما، علاء تلاوي، لتلغي المحكمة في نهاية المطاف أمري الإبعاد.

وقال المحامي علاء تلاوي لـ"عرب 48" إن "هذه الاعتقالات جاءت ضمن سياسة الشرطة للترهيب وكم الأفواه التي تنتهجها، وهذا أمر مرفوض ومناف للقيم الديمقراطية".

وأضاف: "المحكمة رفضت ادعاءات الشرطة بأن تبقي أمري الإبعاد وقبلت ادعاءاتنا علما أن موكلي لم يخلا بالنظام وإنما مارسا حقهما بالتظاهر والاحتجاج وفق القانون".

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#قلنسوة
#هدم المنازل
#ملاحقات سياسية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انطلاق المؤتمر الصحافي لتحالف الموحدة والتجمع
انطلاق المؤتمر الصحافي لتحالف الموحدة والتجمع

2019-03-28

البعينة نجيدات: أمسية في الذكرى 43 ليوم الأرض
البعينة نجيدات: أمسية في الذكرى 43 ليوم الأرض

2019-03-28

سطو مسلح على فرع البريد في طرعان
سطو مسلح على فرع البريد في طرعان

2019-03-28

الأكثر قراءة

"عدوان جوي إسرائيلي على ريف حلب"

2019-03-27
#نبض_ الشبكة: إقالة أشهر جراح قلب في فلسطين

#نبض_ الشبكة: إقالة أشهر جراح قلب في فلسطين

2019-03-27
جامعة تل أبيب: اعتداء على طالب عربي بعد منشورات تحريضية

جامعة تل أبيب: اعتداء على طالب عربي بعد منشورات تحريضية

2019-03-27
حيفا: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

حيفا: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2019-03-27
غارات على غزة وحشد للدبابات قبالة السياج الأمني

غارات على غزة وحشد للدبابات قبالة السياج الأمني

2019-03-27