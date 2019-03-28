قلنسوة: إلغاء أمري إبعاد الناشطين حسن وتايه

ألغت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا صباح اليوم، الخميس، أمري إبعاد الناشطين كمال حسن وضياء تايه من مدينة قلنسوة على خلفية اعتقالهما في التظاهرة الأخيرة ضد سياسة هدم المنازل.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الناشطين خلال التظاهرة التي نظمت عند المدخل الرئيسي للمدينة ضد سياسة الهدم التي تمارسها السلطات الإسرائيلية، إذ نسبت الشرطة لهما شبهة الإخلال بالنظام وإغلاق شارع عام.

وبعد الاعتقال والتحقيق، أصدر أمرا إبعاد لهما من قبل الشرطة ومنعا من المشاركة بالنشاطات الوطنية والاحتجاجات ضد هدم المنازل، الأمر الذي رفضه المحامي الموكل بالدفاع عنهما، علاء تلاوي، لتلغي المحكمة في نهاية المطاف أمري الإبعاد.

وقال المحامي علاء تلاوي لـ"عرب 48" إن "هذه الاعتقالات جاءت ضمن سياسة الشرطة للترهيب وكم الأفواه التي تنتهجها، وهذا أمر مرفوض ومناف للقيم الديمقراطية".

وأضاف: "المحكمة رفضت ادعاءات الشرطة بأن تبقي أمري الإبعاد وقبلت ادعاءاتنا علما أن موكلي لم يخلا بالنظام وإنما مارسا حقهما بالتظاهر والاحتجاج وفق القانون".