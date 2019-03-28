قلنسوة: تواصل الفعاليات الاحتجاجية على سياسة الهدم

نظمت، مساء اليوم، الخميس، تظاهرة احتجاجية شارك فيها العشرات من سكان قلنسوة والمنطقة استمرارا للنضال المناهض لسياسة الهدم، والتي تهدد ثلاثة بيوت بالهدم الفوري في المدينة.

ووقف المتظاهرون على المدخل الرئيسي للمدينة، وهتفوا شعارات رافضة لسياسة الهدم عبروا من خلالها عن مناصرتهم لأصحاب البيوت المهددة.

وجاءت هذه التظاهرة، استمرارا لسلسلة خطوات أقرتها القوى الوطنية في المدينة للتصدي لسياسة هدم البيوت التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية وتلاحق منازل مواطنين من قلنسوة، وذلك على إثر تلقي أصحاب بيوت مهددة بالهدم معلومات تفيد بنية السلطات الأوامر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشهدت مدينة قلنسوة سلسلة من التظاهرات والفعاليات التي عبروا من خلالها عن رفضهم القاطع لسياسة الهدم والتي شهدت اعتقالات واعتداءات من قبل أفراد الشرطة خلال قمع التظاهرات.

ويتهدد شبح الهدم بيوت المواطنين من قلنسوة، محمد عودة، عبد الحكيم حمودة وإسماعيل واوية. حيث بنيت هذه البيوت على أراض بملكيتهم الخاصة وترفض السلطات منحهم تراخيص البناء والتنظيم اللازمة.