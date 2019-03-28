  2. محليات
  3. أخبار محلية

قلنسوة: تواصل الفعاليات الاحتجاجية على سياسة الهدم

تاريخ النشر: 28/03/2019 - 20:04

قلنسوة: تواصل الفعاليات الاحتجاجية على سياسة الهدم
(عرب 48)
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

نظمت، مساء اليوم، الخميس، تظاهرة احتجاجية شارك فيها العشرات من سكان قلنسوة والمنطقة استمرارا للنضال المناهض لسياسة الهدم، والتي تهدد ثلاثة بيوت بالهدم الفوري في المدينة.
ووقف المتظاهرون على المدخل الرئيسي للمدينة، وهتفوا شعارات رافضة لسياسة الهدم عبروا من خلالها عن مناصرتهم لأصحاب البيوت المهددة.

وجاءت هذه التظاهرة، استمرارا لسلسلة خطوات أقرتها القوى الوطنية في المدينة للتصدي لسياسة هدم البيوت التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية وتلاحق منازل مواطنين من قلنسوة، وذلك على إثر تلقي أصحاب بيوت مهددة بالهدم معلومات تفيد بنية السلطات الأوامر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشهدت مدينة قلنسوة سلسلة من التظاهرات والفعاليات التي عبروا من خلالها عن رفضهم القاطع لسياسة الهدم والتي شهدت اعتقالات واعتداءات من قبل أفراد الشرطة خلال قمع التظاهرات.

ويتهدد شبح الهدم بيوت المواطنين من قلنسوة، محمد عودة، عبد الحكيم حمودة وإسماعيل واوية. حيث بنيت هذه البيوت على أراض بملكيتهم الخاصة وترفض السلطات منحهم تراخيص البناء والتنظيم اللازمة.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#قلنسوة
#سياسة الهدم

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في إحياء الذكرى 43 ليوم الأرض
المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في إحياء الذكرى 43 ليوم الأرض

2019-03-28

"حوار مباشر" | منصور عباس: استغلال التحريض الطائفي مخجل ومعيب
"حوار مباشر" | منصور عباس: استغلال التحريض الطائفي مخجل ومعيب

2019-03-28

يافا: تحذير من تجريف أرض مقبرة الإسعاف
يافا: تحذير من تجريف أرض مقبرة الإسعاف

2019-03-28

الأكثر قراءة

"عدوان جوي إسرائيلي على ريف حلب"

2019-03-27
#نبض_ الشبكة: إقالة أشهر جراح قلب في فلسطين

#نبض_ الشبكة: إقالة أشهر جراح قلب في فلسطين

2019-03-27
جامعة تل أبيب: اعتداء على طالب عربي بعد منشورات تحريضية

جامعة تل أبيب: اعتداء على طالب عربي بعد منشورات تحريضية

2019-03-27
قرار ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان: خلفياته ودوافعه

قرار ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان: خلفياته ودوافعه

2019-03-27
حيفا: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

حيفا: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2019-03-27