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النائب شحادة لوزارة الصحة: أوقفوا سياسة التمييز العنصري في أقسام الولادة

تاريخ النشر: 28/05/2019 - 12:14

النائب شحادة لوزارة الصحة: أوقفوا سياسة التمييز العنصري في أقسام الولادة
(توضيحية)
عرب ٤٨

توجّه النائب د. إمطانس شحادة (تحالف الموحدة والتجمع)، الليلة الماضية، لنائب وزير الصحة يعكوف ليتسمان، في أعقاب تقرير لقناة 13 كشف سياسات فصل عنصري في أقسام الولادة بين النساء العربيات واليهوديات في عدّة مستشفيات في وسط البلاد، حيث يظهر في التقرير تجاوب الطواقم الطبية مع طلبات نساء يهوديات بتغيير غرفهن في حال وجود نساء عربيات فيها.

د. إمطانس شحادة

وأضاف شحادة إن "هذه السياسات عنصرية وتمييزية، وخطورتها تكمن في إمكانية انتشارها في كافة أقسام المراكز الطبية والخدمات الطبية".

وفي توجهه، طالب شحادة، نائب وزير الصحّة بـ"وضع حد لهذه السياسات العنصرية ونشر موقف الوزارة بشكل واضح، وتوجيه إرشادات واضحة للمراكز والطواقم الطبية بشكل فوري".

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#مستشفيات
#أقسام الولادة
#إمطانس شحادة
#تحالف الموحدة والتجمع

من عرب 48

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