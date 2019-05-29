  2. محليات
  3. أخبار محلية

كفر مندا: شجار عنيف وعودة لاستخدام المفرقعات!

تاريخ النشر: 29/05/2019 - 09:13

كفر مندا: شجار عنيف وعودة لاستخدام المفرقعات!
شجار في كفر مندا، الليلة الماضية
عرب ٤٨

نشب شجار عنيف بين مجموعتين من الشبان في كفر مندا، بعد منتصف الليلة الماضية، استخدمت فيه المفرقعات والألعاب النارية.

وسادت حالة من الغضب بين الأهالي في البلدة بسبب تكرار هذه الشجارات دون عدم السيطرة عليها في كل مرة.

وتدخلت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها لفض الشجار الذي تجدد دون أن تنجح في منعه.

وتجدر الإشارة إلى أن كفر مندا لا تزال متأثرة بأجواء انتخابات السلطة المحلية الأخيرة التي جرت في 30.10.2018 وفاز بها مؤنس عبد الحليم بفارق 26 صوتا فقط عن منافسه علي خضر زيدان.

قوات كبيرة من الشرطة تدخل كفر مندا، الليلة الماضية

ويذكر أن القرية شهدت أجواء مشحونة واعتداءات على المواطنين الآمنين وحرمات البيوت، على خلفية الانتخابات المحلية، وفوز الائتلاف بـ6 أعضاء من أصل 13، وفوز المعارضة بـ7 أعضاء في المجلس المحلي، ما يستدعي إلى مد جسور التفاهم والتعاون بين الطرفين، واتخاذ مواقف مسؤولة لإنهاء الخلاف والشجارات المؤسفة قبل تفاقم الأوضاع، ويُخشى أن تتجدد الشجارات في ظل تهديد وزارة الداخلية بحل مجلس محلي كفر مندا في حال لم تتم المصادقة على الميزانية لغاية 30.06.2019.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#شجارات
#العنف والجريمة
#كفر مندا
#مفرقعات
#ألعاب نارية

كفر مندا: شجار عنيف وعودة لاستخدام المفرقعات!

كفر مندا: شجار عنيف وعودة لاستخدام المفرقعات!

كفر مندا: شجار عنيف وعودة لاستخدام المفرقعات!

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عرعرة: مقتل عميد الجش بجريمة إطلاق نار
عرعرة: مقتل عميد الجش بجريمة إطلاق نار

2019-05-29

حالة الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع
حالة الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع

2019-05-29

النقب: الشرطة تستفز أهالي العراقيب
النقب: الشرطة تستفز أهالي العراقيب

2019-05-28

الأكثر قراءة

إيقاف برنامج

إيقاف برنامج "شيخ الحارة" في مصر بسبب "الخروج عن القيم"

2019-05-28
تحليلات: مصاعب تشكيل الحكومة مؤشر على نهاية نتنياهو

تحليلات: مصاعب تشكيل الحكومة مؤشر على نهاية نتنياهو

2019-05-28
المصادقة على قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى

المصادقة على قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى

2019-05-28
الشرطة الإسرائيلية تعتقل د. عامر الهزيل من النقب

الشرطة الإسرائيلية تعتقل د. عامر الهزيل من النقب

2019-05-28

"هيومن رايتس": جرائم حرب ترتكب بسيناء من قبل الجيش وداعش

2019-05-28