يزبك لـ"شوبرسل": احتفال العمّال بالعيد بديهيّ وتهديدهم مسٌّ بالحقوق

طالبت النائبة هبة يزبك، (الموّحدة والتجمع)، المراقب الداخلي لشبكة محلات ’شوبرسل’، باعتبار أيام عيد الفطر أيام عطلة للعمال المحتفلين بهذا العيد، وذلك في أعقاب تهديد قسم من العمال العرب بالفصل من قبل إدارة الشبكة، في حال عدم حضورهم للدوام أيام العيد.

وذكرت يزبك في الرسالة التي وجّهتها للمراقب الداخلي للشبكة، أن اجبار العمال على المداومة أيام الاعياد الدينية الرسمية هو مسٌّ خطير بحقوق العمال وبالحق بممارسة الشعائر الدينية، مطالبة التحقيق بالتهديد الموجّه للعمّال ولا سيّما في فرع كفر سابا، "فهذا التعامل مع العمال مرفوض كليًا".

وقالت يزبك إن التهديد بالفصل بحق العمال العرب "تجاوزٌ خطير لحقوق العمال، فمن البديهيات أن يحتفل العامل مع أسرته في أيام العيد دون أن يخسر مصدر رزقه".

وأضافت: "سنعمل كل ما بوسعنا للعمل والنضال من أجل تحسين ظروف العمل والحفاظ على حقوق العمال العرب ونتمنى عيد فطر سعيد للجميع".