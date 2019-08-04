قلنسوة: أطلقوا النار على العروس بعد انتهاء سهرة الحناء

أصيبت شابة، في العشرينيات من عمرها، من مدينة قلنسوة، بجروح في جريمة إطلاق نار، في حين أصيبت شقيقتها التوأم في قدميتها، فجر اليوم الأحد،

ونقلت الشابتان إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج، ووصفت الإصابتان بالطفيفة.

وبحسب المعلومات المتوفرة أصيبت الشابة عند وصولها الحي الذي تسكنه، بعد انتهاء سهرة الحناء الخاصة بها في قاعة أفراح، حيث أطلق جناة مجهولون النار عليها.

واستدعيت الشرطة إلى مسرح الجريمة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابساتها، وشرعت بالبحث عن الجناة، في حين لا تزال خلفية الجريمة مجهولة.

وفي جريمة أخرى، أحرق جناة مجهولون، الليلة الماضية، سيارة خصوصية، وفي جريمة ثالثة أطلق جناة مجهولون وابلا من الرصاص على سيارة أخرى في قلنسوة، ولم يبلغ عن اعتقالات.