وفد من القدس يزور خيمة الاعتصام برهط متضامنا مع أهالي العراقيب

قام وفد من مدينة القدس المحتلة برئاسة خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، الشيخ د. عكرمة صبري، مساء أمس الثلاثاء، بزيارة تضامنية لأهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية للمرة 149 أول من أمس، الإثنين، والتقى الشيخ صياح الطوري في خيمة الاحتجاج أمام مركز الشرطة بمدينة رهط.

وقال الشيخ د. صبري: "أتينا من القدس بوفد يمثل عدة مؤسسات، للتضامن مع أهل العراقيب والشيخ صيّاح، حيث نراقب الأحداث أولا بأول ونفتخر بهذا الصمود البطولي الأسطوري، وليس أهل بيت المقدس يتابعون بل العالم بأجمع، حيث تكشف الصبر والمعاناة لأهالي العراقيب، كما أيضا يكشفون الجرائم الاحتلالية التي لا يوجد لها أي قيمة خلقية وإنسانية".

ورحب الشيخ الطوري بوفد القدس، وقال إن "العرض والأرض هما خط أحمر، وسياسة هذه الحكومة هي تهجير أهل النقب ممن بقي على أرضه، من أراضيهم. هذه الحكومة تدعي الديمقراطية والمساواة والكثير من الحديث الآخر، ولكن بدون تنفيذ".

وقال المحاضر د. عواد أبو فريح من النقب: "نحن اليوم في حالة تخيف الدولة، وعي سياسي وديني وتواصلي مع أمتنا العربية والإسلامية. لقد راهنوا على لغتنا وهويتنا، ولكنهم خسروا الرهان فلم يستطيعوا سلخنا عن عرب الشمال والقدس والضفة وفي الخارج".