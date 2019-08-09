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اعتداء عنصري على شابين من كفر قرع

تاريخ النشر: 09/08/2019 - 12:26

اعتداء عنصري على شابين من كفر قرع
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

تعرض الشابان محمد أبو فنة (27 عاما) وحسام مصاروة (21 عاما) من بلدة كفر قرع في منطقة وادي عارة، لاعتداء عنصري على يد عنصريين من اليهود الحريديين.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشابين تعرضا للاعتداء من قبل عدد من اليهود المتشددين خلال تواجدهما في "رموت منشيه"، لكونهما عربيان ويتحدثان اللغة العربية.

وأسفر الاعتداء عن إصابة الشابين بجروح في أنحاء متفرقة من جسديهما، حيث استدعي إلى المكان طاقم طبي قدم الإسعافات الأولية للمصابين ثم جرى نقلهما إلى مستشفى "هيلل يافة" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في الاعتداء دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي سياق ذي صلة، تعرض مواطنان من بلدة البعينة النجيدات، قبل أيام، لاعتداء عنصري آخر، على يد مجموعة من اليهود الحريديين خلال تجوالهما في منطقة صفد.

تجدر الإشارة إلى أن وتيرة الاعتداءات العنصرية والكراهية تجاه العرب في البلاد تزداد بشكل خطير، دون إيجاد رادع لها من قبل الشرطة والسلطات.

 


#كفر قرع
#صفد
#اعتداءات عنصرية

اعتداء عنصري على شابين من كفر قرع

اعتداء عنصري على شابين من كفر قرع

اعتداء عنصري على شابين من كفر قرع

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