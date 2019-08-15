الرملة: قتيل في جريمة إطلاق نار في حديقة عامة

قتل شاب في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة في الساعات الأولى من فجر اليوم، الخميس.

وجاء أن الشاب، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، وهو من سكان مدينة الرملة، قد تعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة في حديقة عامة في المدينة، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من إنقاذ حياته.

وعلم أن قوات كبيرة من الشرطة بدأت بعمليات تمشيط بحثا عن الجناة، بيد أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه به بعد.

وادعت التحقيقات الأولية للشرطة أن خلفية الجريمة جنائية، وتحقق في إمكانية أن يكون مطلق النار قد وصل إلى المكان، بينما كان يجلس الضحية مع عدد من أصدقائه، وأطلق عليه النار وفر من المكان.

وبحسب طواقم الإسعاف فإنها تلقت بلاغا في الساعة 01:34 من فجر اليوم، الخميس، يفيد بإصابة شاب في المدينة. ووصل عدد من المسعفين إلى المكان، وتبين أنه قد فقد الوعي وتوقف قلبه عن النبض ولا يتنفس.

ورغم الإسعافات الأولية والجهود الطبية إلا أنه لم يكن بالإمكان إنقاذ حياته.