  2. محليات
  3. أخبار محلية

الرملة: قتيل في جريمة إطلاق نار في حديقة عامة

تاريخ النشر: 15/08/2019 - 06:19

الرملة: قتيل في جريمة إطلاق نار في حديقة عامة
مكان الجريمة (تصوير طواقم الإسعاف)
عرب ٤٨

قتل شاب في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة في الساعات الأولى من فجر اليوم، الخميس.

وجاء أن الشاب، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، وهو من سكان مدينة الرملة، قد تعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة في حديقة عامة في المدينة، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من إنقاذ حياته.

وعلم أن قوات كبيرة من الشرطة بدأت بعمليات تمشيط بحثا عن الجناة، بيد أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه به بعد.

وادعت التحقيقات الأولية للشرطة أن خلفية الجريمة جنائية، وتحقق في إمكانية أن يكون مطلق النار قد وصل إلى المكان، بينما كان يجلس الضحية مع عدد من أصدقائه، وأطلق عليه النار وفر من المكان.

وبحسب طواقم الإسعاف فإنها تلقت بلاغا في الساعة 01:34 من فجر اليوم، الخميس، يفيد بإصابة شاب في المدينة. ووصل عدد من المسعفين إلى المكان، وتبين أنه قد فقد الوعي وتوقف قلبه عن النبض ولا يتنفس.

ورغم الإسعافات الأولية والجهود الطبية إلا أنه لم يكن بالإمكان إنقاذ حياته.

 


#الرملة
#جريمة إطلاق نار

حوارات

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع سائق دراجة نارية على طريق عكا - صفد
مصرع سائق دراجة نارية على طريق عكا - صفد

2019-08-15

لجنة الانتخابات تقر ترشح القائمة "المشتركة" للكنيست الـ22
لجنة الانتخابات تقر ترشح القائمة "المشتركة" للكنيست الـ22

2019-08-14

بعد سبعين عامًا من المنع: سلوى سالم تزور قبر والدها
بعد سبعين عامًا من المنع: سلوى سالم تزور قبر والدها

2019-08-14

الأكثر قراءة

الطيبة الزعبية: مقتل شاب تعرض لإطلاق نار خلال شجار ليلا

الطيبة الزعبية: مقتل شاب تعرض لإطلاق نار خلال شجار ليلا

2019-08-14
كاتس يصطف إلى جانب إردان ردًا على احتجاج الأردن

كاتس يصطف إلى جانب إردان ردًا على احتجاج الأردن

2019-08-14
تنمر الشبكة يتسبب بوفاة رجل مصري لصلاته على دراجة هوائية

تنمر الشبكة يتسبب بوفاة رجل مصري لصلاته على دراجة هوائية

2019-08-14
حالة الطقس: ارتفاع حتى الجمعة

حالة الطقس: ارتفاع حتى الجمعة

2019-08-14
السنوار: عملية الشهيد أبو صلاح

السنوار: عملية الشهيد أبو صلاح "بطولية" وندرب الشباب

2019-08-14