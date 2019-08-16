رهط: دهس شابا وامرأة وهرب بسيارة إسعاف

تقدم النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضد المشتبه به في جريمة قتل الشاب خميس أبو عاذرة (27 عاما) وإصابة امرأة خلال شجار وقع في مدينة رهط بالنقب بتاريخ 27.7.2019.

وكانت النيابة العامة قد قدمت بتاريخ 13.8.2019 تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة الاتهام ضد المشتبه به.

ووفقا لتصريح النيابة العامة فإنه بتاريخ 27.7.2019 تلقت الشرطة بلاغا عن شجار بين عائلتين في مدينة رهط، حيث أعلنت الطواقم الطبية عن وفاة شخص كان في المكان يشتبه بأنه تعرض للدهس من قبل سيارة، فيما أصيبت امرأة أيضا جراء الدهس.

وأجرى محققو الشرطة تحقيقات في المكان، حيث لاحظوا مغادرة سيارة إسعاف من موقع الحدث، وبعد الفحص تبين أن مشتبها (23 عاما) بحادث الدهس، من رهط، يجلس داخل سيارة الإسعاف، تم إنزاله من سيارة الإسعاف واعتقاله.

وفي هذا السياق، مددت المحكمة اعتقال المشتبه به من حين إلى آخر، حيث نسبت الشرطة إليه شبهات "التسبب بوفاة شخص بشكل متعمد، ترك مصاب في مكان الحادث، السياقة بشكل غير حذر".

ووفقا لادعاء الشرطة، "تبين أن المشتبه به وصل خلال الشجار الذي كان ضالعا فيه إلى مكان سكنه وأخذ من هناك مركبة ”جيب باجيرو“ والذي تم تجهيزه مسبقا ووضع الطين عليه من أجل منع التعرف عليه، ووصل إلى مكان الشجار ودهس الرجل والمرأة ومن ثم ابتعد وعاد إلى المكان مرة أخرى، وقد توقفت المركبة بعد خلل في الإطارين الخلفيين، ومن ثم هرب المشتبه به من المكان وتم اعتقاله لدى ركوبه سيارة الإسعاف".