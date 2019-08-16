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5 إصابات في حادثي طرق قرب المزرعة وبئر السبع

تاريخ النشر: 16/08/2019 - 10:08

5 إصابات في حادثي طرق قرب المزرعة وبئر السبع
من مكان الحادث ببئر السبع، اليوم
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

أصيبت امرأة وطفلان بجروح متفاوتة، إثر تعرضهم لحادث طرق ذاتي بالقرب من بلدة المزرعة بمنطقة الجليل، صباح اليوم الجمعة.

ونجم الحادث عن انحراف سيارة خصوصية عن مسارها لأسباب لم تعرف بعد، ما أسفر عن انقلابها في قارعة الطريق.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ثم جرى نقلهم، على وجه السرعة، إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

من مكان الحادث قرب المزرعة، اليوم

وفي سياق منفصل، أصيب شخصان بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضهما لحادث طرق بين حافلة وسيارة خصوصية في مدينة بئر السبع بالنقب.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين، ثم أحيلا على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" لتلقي العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادثين.

 


#بئر السبع
#المزرعة
#حوادث الطرق

5 إصابات في حادثي طرق قرب المزرعة وبئر السبع

5 إصابات في حادثي طرق قرب المزرعة وبئر السبع

5 إصابات في حادثي طرق قرب المزرعة وبئر السبع

5 إصابات في حادثي طرق قرب المزرعة وبئر السبع

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