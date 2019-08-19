اتهام فلسطيني التخطيط لطعن جندي في الخضيرة

قدمت النيابة العامة في لواء حيفا، اليوم الإثنين، لائحة اتهام بحق شاب فلسطيني (21 عاما)، من طولكرم ويحمل الجنسية الأردنية، نسبت له من خلالها التخطيط لطعن جندي في مدينة الحضيرة.

ونسبت النيابة العامة للشاب محمد مصلح، عدة تهم منها: التخطيط لتنفيذ عملية داخل إسرائيل، والتخطيط للقتل، والدخول إلى البلاد دون تصاريح وعرقلة عمل شرطي.

ووفقا للائحة الاتهام، ففي تاريخ 21-7-2019، فقد قرر المتهم تنفيذ عملية داخل إسرائيل، حيث زعمت النيابة أن الشاب خطط لطعن جندي يهودي، ولتنفيذ العملية حصل على سكين من مخزن قرب منزله ووضعها بمطبخ المنزل.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم الذي كان مسلحا بسكين، قام بتاريخ 22-7-2109 بمغادرة منزله في ساعات الصباح في مدينة طولكرم، وداخل إلى البلاد عبر فتحة بالجدار الشائك المحاذي لكيبوتس "مغال" دون أن يكون بحوزته تصاريح لدخول البلاد.

وبحسب تحقيقات الشرطة، فقد استقل الشاب حافلة إلى مدينة الخضيرة، حيث تجول في المدينة عدة ساعات وبحوزته السكين، بحثا عن جندي لطعنه، على حد زعم النيابة العامة.

وذكرت النيابة أن الشاب جلس في ساعات الليل بمحطة للحافلات، وقد لاحظ أفراد دورية للشرطة بوجوده، حيث توقفت الدورية وترجل شرطي نحوه للاستفسار عن عمله بالمكان وطالبه بإبراز بطاقة الهوية الشخصية، حيث سلم الشاب للشرطي بطاقة الهوية الفلسطينية دون أن يرفقها بتصريح لدخول البلاد.

وقالت النيابة العامة إن الشرطي أخبر الشاب بأنه رهن الاعتقال وشرع بإجراء تفتيش على جسده، وخلال ذلك تعارك الشاب مع الشرطي وأشهر السكين وحاول طعنه، حيث قام أحد أفراد الدورية بإطلاق النار على الشاب وأصابه بالقسم السفلي من جسده.