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المطالبة بتوسيع نافذة القيد الإلكتروني للشيخ رائد صلاح

تاريخ النشر: 19/08/2019 - 09:55

المطالبة بتوسيع نافذة القيد الإلكتروني للشيخ رائد صلاح
الشيخ رائد صلاح (أرشيفية)
عرب ٤٨

دعت "الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى"، كل من يستطيع إلى حضور الجلسة التي ستعقد اليوم الإثنين، الساعة 12:00 ظهرا، في محكمة الصلح بمدينة حيفا، وذلك لبحث طلب طاقم الدفاع بتوسيع نافذة القيد الإلكتروني للشيخ رائد صلاح.

وقال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح: "نطالب من خلال الجلسة توسيع نافذة القيد الإلكتروني المفروضة على الشيخ رائد صلاح ساعتين إضافيتين للجولة الشيخ اليومية حيث أنه اليوم يتاح له الخروج من بيته من الساعة الخامسة ولغاية السابعة والنصف مساء فقط".

وكانت المحكمة العليا في القدس قد وافقت يوم الثلاثاء الموافق 06.08.2019، على طلب النيابة العامة، تمديد القيد الإلكتروني، على الشيخ رائد صلاح، لمدة 3 أشهر إضافية.

 


#الشيخ رائد صلاح
#أم الفحم
#حظر الحركة الإسلامية
#ملاحقات سياسية

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