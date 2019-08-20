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تمديد حظر النشر في جريمة قتل شاب من عرب العرامشة

تاريخ النشر: 20/08/2019 - 16:16

تمديد حظر النشر في جريمة قتل شاب من عرب العرامشة
القتيل حسين محاميد
عرب ٤٨

مددت محكمة الصلح في مدينة عكا أمر حظر النشر في كل ما يتعلق بجريمة القتل التي اقترفت في قرية كفر ياسيف بتاريخ 12.08.2019 وسقط ضحيتها الشاب حسين محاميد (19 عاما) من قرية عرب العرامشة، شمالي البلاد.

وبموجب قرار المحكمة فإن أمر حظر النشر يشمل تفاصيل التحقيقات ومجرياتها، إضافة إلى كل التفاصيل التي قد تؤدي إلى التعرف على المشتبه بهم، وذلك لغاية تاريخ 18.09.2019. 

يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغ 47، بينهم 8 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

 


#جرائم القتل
#حسين محاميد
#عرب العرامشة
#كفر ياسيف

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