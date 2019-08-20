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عرابة تستعد لتشييع جثمان الطالبة آية نعامنة

تاريخ النشر: 20/08/2019 - 10:31

عرابة تستعد لتشييع جثمان الطالبة آية نعامنة
الطالبة الجامعية آية نعامنة
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

توافد عدد كبير من المعزين من مختلف أنحاء البلاد، منذ صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة عرابة، للمشاركة في تشييع جثمان الطالبة آية سليم نعامنة (22 عاما) التي لقيت مصرعها خلال بعثة تعليمية في أثيوبيا.

ووصل جثمان المرحومة إلى البلاد فجر اليوم، الثلاثاء، وجرى إحالته إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير، لإجراء عملية تشريح وفحوصات طبية وإنهاء المعاملات الصحية بخصوص الجثمان.

ومن المتوقع وصول جثمان الفقيدة إلى عرابة خلال الساعة القريبة من أجل تشييعه ومواراته الثرى، ظهر اليوم.

بيت العزاء في عرابة، اليوم (تصوير "عرب 48")

وأعلن عن العثور على جثة الطالبة نعامنة، أول من أمس الأحد، التي شاركت في بعثة طلابية من معهد العلوم التطبيقية "التخنيون" إلى أثيوبيا في صحاري الدناكال، وتم العثور على جثتها قرب المكان الذي شوهدت فيه آخر مرة.

وجرى العثور على جثة الطالبة نعامنة التي ضلت طريقها خلال جولة في صحراء الملح بالدناكل في أثيوبيا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية التي أشارت إلى أنه، على ما يبدو، سقطت الطالبة وماتت بالمكان. وشاركت في أعمال البحث عنها مروحية وطائرات مسيرة وطواقم بحث وإنقاذ وقوات من الشرطة والجيش في أثيوبيا. 

 


#عرابة
#آية نعامنة
#أثيوبيا
#التخنيون
#بعثة تعليمية

عرابة تستعد لتشييع جثمان الطالبة آية نعامنة

عرابة تستعد لتشييع جثمان الطالبة آية نعامنة

عرابة تستعد لتشييع جثمان الطالبة آية نعامنة

عرابة تستعد لتشييع جثمان الطالبة آية نعامنة

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