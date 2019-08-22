سائق يلقى حتفه تحت عجلات شاحنة بالقرب من برطعة

لقي عامل (45 عاما)، حتفه بعد ظهر اليوم الخميس، تحت عجلات شاحنة في ورشة بناء في مستوطنة "حينانيت" بالقرب من قرية برطعة شمال الضفة الغربية.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جريح في ورشة للبناء في مستوطنة "حينانيت"، وعلى الفور هرع الطاقم الطبي للمكان، فيما عملت طواقم الإنقاذ على تخليص الشاب من تحت عجلات الشاحنة.

وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للشاب بعد تخليصه من تحت عجلات الشاحنة، حيث وصفت جروحه بالخطيرة جدا، فيما أقر الطاقم الطبي وفاته بعد محاولات إنعاشه وإنقاذ حياته.

وتم تبليغ الشرطة التي شرعت بالتعاون مع طاقم وزارة النصاعة والتجارة التحقيق في ملابسات الحادث، حيث رجحت التقديرات الأولية أن الحديث يدور عن حادث عمل، حيث أصيب العامل بورشة للبناء جراء تدهور الشاحنة التي سحقته تحت عجلاتها.

وبهذا ارتفع عدد العمال الذين لقوا مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم 32 عاملا، حيث لقي الشاب أشرف مشاعلة (20 عاما) صباح يوم الإثنين، من قرية الجبعة قضاء بيت لحم مصرعه في حادث عمل في المنطقة الصناعية "ميشور أدوميم" بالقدس المحتلة، وذلك بعد سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله بمصنع، وكان المرحوم يستعد لحفل زفافه بعد أسبوع.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.