  2. محليات
  3. أخبار محلية

طمرة: اعتقال شاب بشبهة إلقاء قنبلة على منزل

تاريخ النشر: 25/08/2019 - 11:40

طمرة: اعتقال شاب بشبهة إلقاء قنبلة على منزل
من مكان إلقاء القنبلة على المنزل
عرب ٤٨

مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، فترة اعتقال شاب (27 عاما) من سكان طمرة، بشبهة ضلوعه في إلقاء قنبلة هلع على منزل مأهول بالمدينة.

وعلم أن المشتبه به سيكون رهن الاعتقال والتحقيق لغاية يوم الثلاثاء الوشيك.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإنه سمع فجر الأمس دوي انفجار قوي في طمرة، سرعان ما اتضح أن الحديث يدور حول إلقاء قنبلة هلع باتجاه منزل مأهول.

هذا، وتشهد مدينة طمرة في الآونة الأخيرة ازديادا في حالات العنف وجرائم إطلاق النار والاعتداء على الممتلكات، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن كبح جماح هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.


#طمرة
#عنف

حوارات

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

طمرة: اتهام شابين بمحاولة قتل شقيقهما القاصر
طمرة: اتهام شابين بمحاولة قتل شقيقهما القاصر

2019-08-25

حالة الطقس: موجة حارة والتحذير من التعرض لأشعة الأشعة
حالة الطقس: موجة حارة والتحذير من التعرض لأشعة الأشعة

2019-08-25

قُرب صفد: 12 مُصابا بينهم شاب بحالة خطيرة بحادث طرق
قُرب صفد: 12 مُصابا بينهم شاب بحالة خطيرة بحادث طرق

2019-08-25

الأكثر قراءة

العثور على الفتاة المفقودة ريان عبد الله سالمة

العثور على الفتاة المفقودة ريان عبد الله سالمة

2019-08-24
تقديرات إسرائيلية:

تقديرات إسرائيلية: "عمليّة العين" استهدفت دورية عسكرية

2019-08-24
برشلونة يهدد لاعبه الفرنسي ديمبلي

برشلونة يهدد لاعبه الفرنسي ديمبلي

2019-08-24
الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية العين واعتقالات غرب رام الله

الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية العين واعتقالات غرب رام الله

2019-08-24
حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية حتى الإثنين

حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية حتى الإثنين

2019-08-24