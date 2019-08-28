  2. محليات
  3. أخبار محلية

باقة الغربية: سطو مسلح على محل للصرافة

تاريخ النشر: 28/08/2019 - 12:47

باقة الغربية: سطو مسلح على محل للصرافة
من مكان عملية السطو، صباح اليوم
عرب ٤٨

أقدم لصوص على السطو على محل للصرافة وسرقة مبلغ من المال في مدينة باقة الغربية تحت تهديد السلاح، صباح اليوم الأربعاء.

وعلم أن اللصوص تمكنوا من سرقة حقيبة بداخلها أموال تابعة لصاحب المال تحت تهديد السلاح وإطلاق النار في الهواء، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن أحد العاملين في محل الصرافة حاول إفشال عملية السطو ومعاركة اللصوص، غير أنهم تمكنوا من الفرار من المكان بعد إشهار السلاح في وجه العامل.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.


#سطو مسلح
#باقة الغربية

حوارات

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تل السبع: إضرام النار في سيارتين على خلفية شجار
تل السبع: إضرام النار في سيارتين على خلفية شجار

2019-08-28

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

2019-08-28

مجد الكروم: إصابة بإطلاق نار
مجد الكروم: إصابة بإطلاق نار

2019-08-28

الأكثر قراءة

"نصر الله ألزم نفسه علنا وإسرائيل تعتبر تهديداته جدية"

2019-08-27
الحاجّ علي حمدان مصلح... حافظًا لذاكرة

الحاجّ علي حمدان مصلح... حافظًا لذاكرة "الزاوية" والقرى الأماميّة

2019-08-27
طيرة الكرمل: أربعون متطرفًا يهوديًا يعتدون على طلاب عرب

طيرة الكرمل: أربعون متطرفًا يهوديًا يعتدون على طلاب عرب

2019-08-27
جريدة بريطانية: هجوم الضاحية استهدف

جريدة بريطانية: هجوم الضاحية استهدف "وسائل لتحسين دقّة الصواريخ"

2019-08-27

"هجوم الضاحية عطّل مشروع حزب الله لتطوير صواريخه"

2019-08-27