  2. محليات
  3. أخبار محلية

النقب: صلاة جمعة حاشدة رفضا لتجريف مقبرة خشم زنة

تاريخ النشر: 30/08/2019 - 15:30

النقب: صلاة جمعة حاشدة رفضا لتجريف مقبرة خشم زنة
من صلاة الجمعة في بلدة خشم زنة، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / رأفت أبو عايش

توافد العشرات من أهالي منطقة النقب إلى بلدة خشم زنة مسلوبة الاعتراف في المنطقة، لأداء صلاة الجمعة في الخيمة الاحتجاجية ضد مخطط تجريف مقبرة البلدة.

وتأتي صلاة الجمعة استكمالا للاحتجاجات الشعبية ضد مخطط شركة المياه القطرية لتجريف مقبرة خشم زنة وبناء خزان مياه مكانها.

وقال د. كايد العثامين من سكان بلدة خشم زنة في حديث لـ"عرب 48": "نحن نبارك المجهود الجماعي ونشدد على ضرورة استمرار العمل والاحتجاج، إن قبور آبائنا وأجدادنا موجودة في مقبرة خشم زنة ولن نقبل بنقلها إلى مكان آخر ولا زالت شركة المياه "مكوروت" تتهمنا بالكذب وتحاول دفعنا لنقل قبور أهلنا وهذا مرفوض".

يشار إلى أن بلدة خشم زنة مسلوبة الاعتراف في النقب هي جزء من المنطقة ذات التركيز الأكبر للقرى التي رفضت السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها.

هذا، وتنعدم الخدمات الحياتية الأساسية لسكان القرية البالغ عددهم ما يزيد عن 3 آلاف نسمة، سيما وأن البلدة موجودة منذ ما قبل عام النكبة (1948)، بحيث أن فيها عدة مرافق تاريخية هامة منها بئر مياه أغلق من قبل السلطات الإسرائيلية بالإضافة إلى بعض المساكن القديمة والكهوف المنحوتة لتخزين المحاصيل.


#خشم زنة
#تجريف
#صلاة
#مقبرة
#النقب

النقب: صلاة جمعة حاشدة رفضا لتجريف مقبرة خشم زنة

حوارات

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع شابة في حادث طرق قرب البحر الميت
مصرع شابة في حادث طرق قرب البحر الميت

2019-08-30

أبو سنان: إصابة شاب بصعقة كهربائية وحالته مستقرة
أبو سنان: إصابة شاب بصعقة كهربائية وحالته مستقرة

2019-08-30

"ماما وين بدنا نروح إذا هدموا البيت؟"
"ماما وين بدنا نروح إذا هدموا البيت؟"

2019-08-30

الأكثر قراءة

"حماس": أحبطنا مخططا استهدف ضرب العلاقة بين الفصائل

2019-08-29
استطلاع: الليكود يتصدر و

استطلاع: الليكود يتصدر و"المشتركة" 10 مقاعد

2019-08-29
علماء يعثرون على جمجمة لكائن يُعتقد أن الإنسان انحدر منه

علماء يعثرون على جمجمة لكائن يُعتقد أن الإنسان انحدر منه

2019-08-29
الجيش الإسرائيلي يلغي إجازات جنوده بالألوية القتالية بالشمال

الجيش الإسرائيلي يلغي إجازات جنوده بالألوية القتالية بالشمال

2019-08-29
دولة ناورو تعتزم فتح سفارة بالقدس

دولة ناورو تعتزم فتح سفارة بالقدس

2019-08-29