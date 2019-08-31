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رهط: وفاة فتاة إثر ارتفاع مفاجئ على حرارتها

تاريخ النشر: 31/08/2019 - 15:04

رهط: وفاة فتاة إثر ارتفاع مفاجئ على حرارتها
منظر عام لمدينة رهط (أرشيفية)
عرب ٤٨

فجعت مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوب البلاد، بنبأ وفاة روازة علي القريناوي البالغة من العمر 13 عاما، بعد ارتفاع طرأ على حرارة جسدها بشكل مفاجئ صباح اليوم، السبت.

الفقيدة روازة القريناوي

وعلم أن الفتاة شكت من حرارة مرتفعة عندما قاموا أهلها بإيقاظها صباحا، وقد أحيلت إلى إحدى العيادات المحلية برهط وهي بحالة موت سريري.

وجرى نقل الفقيدة على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، غير أن الطاقم الطبي أعلن وفاتها في وقت لاحق بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياتها.

هذا، وأحيل جثمان المرحومة إلى معهد الطب العدلي، أبو كبير، من أجل معرفة أسباب الوفاة.


#رهط
#روازة القريناوي
#النقب

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