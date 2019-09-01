عارة: عائلة جولاني تهدم منزلها تفاديا للغرامات

أقدمت عائلة جولاني من بلدة عارة، على هدم منزلها بشكل ذاتي، وذلك خشية من تحميل العائلة المكونة من 6 أنفار من تكاليف الهدم التي قد تصل لمئات آلاف الشواقل.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار محكمة الصلح بالخضيرة القاضي برد استئناف العائلة بإلغاء أمر الهدم الإداري الصادر عن لجنة التنظيم والبناء اللوائية في حيفا.

وذكرت صاحبة المنزل، دالية جبر جولاني، وهي أم لأربعة أولاد، أنها "اضطرت لهدم منزلها ذاتيا بعد تعرضها لضغوطات داخلية وخارجية وكذلك عقب رد المحكمة طلب العائلة بتجميد أمر الهدم".

وأشارت إلى أنها "أقدمت على هدم المنزل خشية من إلزامها دفع تكاليف الهدم وقوات الشرطة التي سترافق الجرافات".

وختمت جولاني بالقول إن "عائلتها باتت مشردة وتبحث عن منزل للإيجار لإيواء زوجها وأولادها، علما أننا قمنا بشراء قطعة الأرض وبناء المنزل بعدما عشنا بمنازل مستأجرة على مدار سنوات طويلة".