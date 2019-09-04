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أبو سنان: إصابتان إثر اندلاع حريق في منزل

تاريخ النشر: 04/09/2019 - 14:10

أبو سنان: إصابتان إثر اندلاع حريق في منزل
من مكان الحريق
عرب ٤٨

أصيب مواطنان بجروح متفاوتة إثر اندلاع حريق في منزل مكون من 3 طوابق في بلدة أبو سنان، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحريق شب في الطابق الثاني للمنزل ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية في المكان إلى جانب إصابة مواطنين.

وقدم طاقم طبي الإسعافات اللازمة للمصابين اللذين وصفت حالتهما بالمتوسطة، وجرى نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووصلت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.

هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.


#أبو سنان
#حريق
#منزل

أبو سنان: إصابتان إثر اندلاع حريق في منزل

أبو سنان: إصابتان إثر اندلاع حريق في منزل

أبو سنان: إصابتان إثر اندلاع حريق في منزل

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