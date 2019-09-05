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مصرع عامل سقط من علو في القدس

تاريخ النشر: 05/09/2019 - 16:42

مصرع عامل سقط من علو في القدس
أرشيفية
عرب ٤٨

لقي عامل يبلغ من العمر 40 عاما، مصرعه إثر سقوطه من علو خلال عمله بورشة بناء في القدس، اليوم الخميس.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، والذي لم يكن أمامه سوى إقرار وفاة العامل متأثرا بجروحه الخطيرة بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادثة إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

وفي بيان صدر عنها، ذكرت الشرطة أنه "من التحقيق الأولي، يشتبه في أن الضحية كان يعمل على شرفة في الطابق الرابع في مبنى سكني يمر بمرحلة الترميم والتوسيع، وسقط لسبب غير معلوم".

وأوضحت الشرطة أنها استدعت ثلاثة أشخاص كانوا في المكان للاستماع لإفادتهم حول وقائع الحادثة.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورسات البناء خاصة، وسط غياب الرقابة الحكومية على إجراءات السلامة والحماية التي يتوجب على المقاولين اتخاذها. 

ويشار إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.


#حادث عمل
#ورشة بناء
#إجراءات سلامة

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