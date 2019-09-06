  2. محليات
  3. أخبار محلية

قلنسوة: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 06/09/2019 - 06:38

قلنسوة: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار
صورة توضيحية
عرب ٤٨

أصيب شاب من مدينة قلنسوة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بإصابات خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار.

وبحسب الشرطة، فقد عثر على الشاب مصابا في المدينة، وقدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى مستشفى "مئير" في كفر سابا لمواصلة العلاج.

وكانت قد وصلت قوات الشرطة إلى موقع الجريمة، وباشرت التحقيق في الظروف والملابسات، دون أن تتضح خلفيتها.

ولم ترد أية أنباء عن اعتقال مشتبه بهم بارتكاب الجريمة.

يذكر في هذا السياق أن مدينة قلنسوة، وبينما تعاني من سياسة هدم البيوت بداعي عدم ترخيصها، وسياسة مصادرة الأراضي بذرائع شتى، بضمنها لصالح مد خط سكة الحديد وتوسيع شارع "6"، فإن شوارعها باتت مسرحا للجريمة، كان بينها إطلاق نار على عروس فور انتهاء السهرة مطلع آب/ أغسطس الماضي، وإصابة طفلة أواخر نيسان/ أبريل.


#قلنسوة
#جريمة إطلاق نار

حوارات

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2019-09-06

عارة: عائلة جولاني تقف على أطلال الحلم.. وسط الركام
عارة: عائلة جولاني تقف على أطلال الحلم.. وسط الركام

2019-09-05

مصرع عامل سقط من علو في القدس
مصرع عامل سقط من علو في القدس

2019-09-05

الأكثر قراءة

طائرة من دبي تهبط 3 مرات أسبوعيا في إسرائيل

طائرة من دبي تهبط 3 مرات أسبوعيا في إسرائيل

2019-09-05
مصر: النيابة تحقق بأسباب وفاة نجل الرئيس الراحل مرسي

مصر: النيابة تحقق بأسباب وفاة نجل الرئيس الراحل مرسي

2019-09-05
مقتل إسراء غريب: ترقب لتقرير الطب الشرعي

مقتل إسراء غريب: ترقب لتقرير الطب الشرعي

2019-09-05
غرينبلات يعتزم الاستقالة من منصبه مبعوثًا خاصا لترامب بالشرق الأوسط

غرينبلات يعتزم الاستقالة من منصبه مبعوثًا خاصا لترامب بالشرق الأوسط

2019-09-05
النقب: المئات يتظاهرون للمطالبة بتوفير سفريات لـ18 ألف طالب

النقب: المئات يتظاهرون للمطالبة بتوفير سفريات لـ18 ألف طالب

2019-09-05