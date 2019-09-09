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اللقية: اعتقال مشتبهين بقتل سليمان وعزيزة الربيدي

تاريخ النشر: 09/09/2019 - 09:48

اللقية: اعتقال مشتبهين بقتل سليمان وعزيزة الربيدي
مسرح الجريمة باللقية، بتاريخ 31.07.2019
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة شخصين بشبهة الضلوع في جريمة قتل سليمان الربيدي وزوجته عزيزة الربيدي، في الأربعينيات من العمر، بقرية اللقية في منطقة النقب، بتاريخ 31.07.2019.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة في بئر السبع، اليوم الإثنين، في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقالهما. ورجحت أن خلفية الجريمة نزاع على أرض نشب قبل عام.

وكانت العائلة، في حينه، في طريق عودتها إلى منزلها باللقية حين أطلق جناة مجهولون النار على السيارة، وذُكر أن عزيزة الربيدي كانت حاملا وأن جريمة القتل ارتكبت على مرأى من ابنهما البالغ من العمر 8 أعوام.

يذكر أن هناك نحو 600 جريمة قتل لم يتم فك لغزها من قبل الشرطة والقبض على مقترفيها لغاية الآن.

 


#اللقية
#النقب
#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#سليمان وعزيزة الربيدي

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