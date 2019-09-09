اللقية: اعتقال مشتبهين بقتل سليمان وعزيزة الربيدي

اعتقلت الشرطة شخصين بشبهة الضلوع في جريمة قتل سليمان الربيدي وزوجته عزيزة الربيدي، في الأربعينيات من العمر، بقرية اللقية في منطقة النقب، بتاريخ 31.07.2019.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة في بئر السبع، اليوم الإثنين، في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقالهما. ورجحت أن خلفية الجريمة نزاع على أرض نشب قبل عام.

وكانت العائلة، في حينه، في طريق عودتها إلى منزلها باللقية حين أطلق جناة مجهولون النار على السيارة، وذُكر أن عزيزة الربيدي كانت حاملا وأن جريمة القتل ارتكبت على مرأى من ابنهما البالغ من العمر 8 أعوام.

يذكر أن هناك نحو 600 جريمة قتل لم يتم فك لغزها من قبل الشرطة والقبض على مقترفيها لغاية الآن.