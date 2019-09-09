تصريح مدع في جريمة قتل أمينة فرحات - ياسين

قدمت النيابة العامة، اليوم الإثنين، تصريح مدع إلى محكمة الصلح، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا وطلب توقيف لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضد ياسين ياسين (48 عاما) من جديدة- المكر، بتهمة قتل زوجته أمينة فرحات- ياسين (39 عاما)، طعنا بالسكين بسبب نزاع شخصي نشب بينهما.

ووفقا للنيابة العامة فإن الوحدة المركزية للتحقيق في لواء حيفا أجرت تحقيقات، تمكنت الشرطة من بناء قاعدة أدلة وقرائن ضد زوج المرحومة، ياسين ياسين، المشتبه بقتلها قبل 23 يوما في جريمة طعن بالسكين أمام أطفالها الخمسة داخل منزلهما في جديدة- المكر.

وأضافت أن التحقيق في ملف الجريمة يعود إلى تاريخ 17.08.2019، مع تلقي بلاغ لمركز الشرطة 100 من طفل طلب المساعدة وسيارة إسعاف بسرعة من أجل والدته المصابة في جديدة- المكر.

وبعد وصول الطواقم الطبية مع قوات الشرطة إلى المكان، تحصن الزوج المشتبه به داخل المنزل، وألقى بالسكاكين على الطواقم ومنع دخولهم لتقديم المساعدة الطبية وحماية بقية أفراد العائلة داخل المنزل. وفي غضون ذلك، تمكن أفراد الشرطة من اقتحام المنزل من خلال الشرفة، والسيطرة على الزوج المشتبه به وإلقاء القبض عليه. ولم يكن بوسع الطواقم الطبية إلا إقرار وفاة الزوجة.