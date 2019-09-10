اتهام شاب من الشيخ دنون بقتل حسين محاميد من عرب العرامشة

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام وطلب اعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضد رامي يحيى (41 عاما) من قرية الشيخ دنون، نسبت إليه جريمة قتل الشاب حسين محاميد (19 عاما) من قرية عرب العرامشة طعنا بالسكين في بلدة كفر ياسيف بتاريخ 12.08.2019.

ويُستدل من لائحة الاتهام أن الجريمة تعود إلى مساء يوم 12.08.2019 إذ تلقت الشرطة بلاغا عن شجار قرب كفر ياسيف شارك فيه خمسة أشخاص، طُعن فيه الشاب حسين محاميد من عرب العرامشة، وأحيل إلى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا، وهو مصاب بجروح بالغة الخطورة، وأعلن الأطباء في وقت لاحق فشل محاولات إنعاش الشاب وأقروا وفاته.

ووفقا للائحة الاتهام فإن مسؤولية التحقيق ألقيت على عاتق الوحدة المركزية للتحقيق في لواء الساحل والتي شرعت فور تلقي البلاغ بتحقيق موضوعي وسريع لتقوم ببناء قاعدة أدلة ضد المشتبه به خلال 42 يوما، وشمل التحقيق جمع بينات مخبرية من مسرح الجريمة وإفادات من شهود عيان واستخدام وسائل تكنولوجية قادت إلى رامي يحيى من سكان قرية الشيخ دنون، المشتبه به المسؤول عن ارتكاب جريمة القتل، وألقت الشرطة القبض عليه في أم الفحم بعد أن كان هاربا لمدة أسبوعين بعد ارتكاب الجريمة.

وبحسب لائحة الاتهام فإن شجارا نشب بين 3 أشخاص من قرية الشيخ دنون واثنين من قرية عرب العرامشة، على خلفية نزاع شخصي بين اثنين من المتورطين، حيث ابتدأ الشجار بمطاردة من مفترق الكابري ولغاية كفر ياسيف، واستمر الشجار وشمل تبادل اللكمات واستخدام الغاز المسيل للدموع على شارع 70 وانتهى باستخدام السكاكين، إذ تم طعن الشاب حسين محاميد ما أسفر عن وفاته لاحقا.